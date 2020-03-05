  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Как Мбаппе 75 метров триумфально тащил мяч. Лион – ПСЖ 1:5. Обзор матча и видео голов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Мбаппе 75 метров триумфально тащил мяч. Лион – ПСЖ 1:5. Обзор матча и видео голов

Франция
(4 голосов)

Coupe de France de football

Как Мбаппе 75 метров триумфально тащил мяч. Лион – ПСЖ 1:5. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Подопечные Тухеля камня на камне не оставили от "Лиона" в их же стенах в рамках полуфинала Кубка Франции – в сетку ворот вратаря хозяев влетело 5 мячей. "Олимпик" сумел открыть счет в поединке, но Мбаппе в ответ оформил хет-трик, Неймар и Сарабия также отметились забитыми мячами.

Читайте такжеМбаппе включили в предварительный состав сборной Франции на Олимпиаду-2020, но ПСЖ – против?

Особый интерес представляет второй мяч Килиана: талантливый француз подобрал снаряд перед своей штрафной площадкой, после чего на широком шаге проскочил игрока соперника и ринулся к воротам. Накрутив еще одного оппонента, Мбаппе ткнул сферу мимо голкипера. Вынесем это соло отдельно:

Смотрите видеообзор полуфинала Кубка Франции "Лион" – "ПСЖ".

Лион. "Стад де Люмьер".

"Лион" – "ПСЖ" 1:5

Голы: Терье (11) – Мбаппе (14, 70, 90+2), Неймар (64, пенальти), Сарабия (81)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Кубок Франции Пабло Сарабия Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Лион) Мартен Терье
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...