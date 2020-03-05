Как Мбаппе 75 метров триумфально тащил мяч. Лион – ПСЖ 1:5. Обзор матча и видео голов

Подопечные Тухеля камня на камне не оставили от "Лиона" в их же стенах в рамках полуфинала Кубка Франции – в сетку ворот вратаря хозяев влетело 5 мячей. "Олимпик" сумел открыть счет в поединке, но Мбаппе в ответ оформил хет-трик, Неймар и Сарабия также отметились забитыми мячами.

Особый интерес представляет второй мяч Килиана: талантливый француз подобрал снаряд перед своей штрафной площадкой, после чего на широком шаге проскочил игрока соперника и ринулся к воротам. Накрутив еще одного оппонента, Мбаппе ткнул сферу мимо голкипера. Вынесем это соло отдельно:

OH QUEL SOLO DE GEORGE WEAH MBAPPE ! 3-1 ! #OLPSG pic.twitter.com/O7ZUndq9ek — Feuille de Match (@Feuille2Match_) March 4, 2020

Смотрите видеообзор полуфинала Кубка Франции "Лион" – "ПСЖ".

Лион. "Стад де Люмьер".

"Лион" – "ПСЖ" 1:5

Голы: Терье (11) – Мбаппе (14, 70, 90+2), Неймар (64, пенальти), Сарабия (81)