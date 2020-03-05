  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Полузащитник Монако дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Монако дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра

Франция
(1 голосов)

В этом сезоне мы его уже не увидим

Полузащитник Монако дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра
UA-Футбол
Новина українською

Стал известен срок дисквалификации Желсон Мартинша из "Монако". Информацию об этом передает L`Equipe.

Читайте такжеПолузащитник Монако может получить дисквалификацию на 8 месяцев

Месяц назад полузащитник получил красную в игре против "Нима". Тогда он, демонстрирую несогласие с решением арбитра, толкнул его. Сразу после этого началось разбирательство дела.

Сегодня был вынесен итог - полгода без футбола. Дисквалификация вступает в силу с игры против "Нима", которая прошла 1-го февраля. Можно сказать точно, что сезон для португальца окончен.

В этом сезоне на счету Мартинша 24 матча и 5 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монако Желсон Мартинш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...