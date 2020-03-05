Полузащитник Монако дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра

Стал известен срок дисквалификации Желсон Мартинша из "Монако". Информацию об этом передает L`Equipe.

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Месяц назад полузащитник получил красную в игре против "Нима". Тогда он, демонстрирую несогласие с решением арбитра, толкнул его. Сразу после этого началось разбирательство дела.

Сегодня был вынесен итог - полгода без футбола. Дисквалификация вступает в силу с игры против "Нима", которая прошла 1-го февраля. Можно сказать точно, что сезон для португальца окончен.

В этом сезоне на счету Мартинша 24 матча и 5 голов.