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Неймар: Голова хороша только для того, чтобы думать

Франция
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Игрок по возможности старается играть ногами

Неймар: Голова хороша только для того, чтобы думать
Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что старается не играть головой, если есть возможность.

"Голова хороша только для того, чтобы думать. Когда я играю, делаю это ногами. Я неплохо играю головой, даже хорошо. Могу хорошо завершать атаки. Но, честно говоря, мне немного страшно. Прыгаешь, и вратарь ударяет тебя, выбивая мяч. А ты лежишь, потом оказываешься в больнице. Ты вне игры. Поэтому я предпочитаю уходить в сторону и ждать, пока мяч приземлится. Это гораздо лучше", — приводит Get French Football News слова Неймара из его интервью OTRO.

В этом сезоне Неймар сыграл 21 матч, в котором забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Неймар ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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