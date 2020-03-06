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Икарди готов летом покинуть ПСЖ - аргентинец конфликтует с лидерами команды

Франция
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Очень сильный форвард с проблемным характером

Икарди готов летом покинуть ПСЖ - аргентинец конфликтует с лидерами команды
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Дни Мауро Икарди в составе "ПСЖ" подходят к концу. По крайней мере, информацию об этом сообщает L'Equipe.

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Французский источник уверяет, что аргентинец не может поладить с Килианом Мбаппе и Неймаром. Иногда, во время матчей, он чувствует себя обделенным, так как бразилец и француз редко пасуют на форварда. Это побуждает его задуматься о смене клуба.

Уже сейчас на Мауро есть достаточно претендентов. СМИ уже сообщали о предметном интересе со стороны "Челси" и "Ювентуса". Ранее, за ним также следили "Реал" и "Наполи".

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Отметим, что за 29 матчей, Икарди сумел забить 20 голов. Летом "ПСЖ" сможет выкупить его у "Интера" за 70 миллионов.

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В статье: Неймар Мауро Икарди ПСЖ Килиан Мбаппе
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