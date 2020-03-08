Тухель планировал подготовиться к матчу с Боруссией в Испании, но игроки отказались

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель предложил игрокам организовать тренировочный лагерь в Испании накануне ответной игры с "Боруссией" в Лиге Чемпионов.

Однако по информации L’Équipe, игроки клуба отказались от такой идеи. Тухель хотел воспользоваться паузой, возникшей из-за отмены матча Лиги 1 против "Страсбура" и провести небольшие сборы накануне важного поединка.

Однако футболисты предпочли остаться во Франции, потому что не хотели уезжать от своих семей и проводить время в отеле.

"ПСЖ" сыграет с "Боруссией" в среду, 11 марта. Первый матч завершился победой дортмундцев со счетом 2:1.