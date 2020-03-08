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Тухель планировал подготовиться к матчу с Боруссией в Испании, но игроки отказались
У наставника и коллектива возникло недопонимание?
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель предложил игрокам организовать тренировочный лагерь в Испании накануне ответной игры с "Боруссией" в Лиге Чемпионов.
Однако по информации L’Équipe, игроки клуба отказались от такой идеи. Тухель хотел воспользоваться паузой, возникшей из-за отмены матча Лиги 1 против "Страсбура" и провести небольшие сборы накануне важного поединка.
Однако футболисты предпочли остаться во Франции, потому что не хотели уезжать от своих семей и проводить время в отеле.
"ПСЖ" сыграет с "Боруссией" в среду, 11 марта. Первый матч завершился победой дортмундцев со счетом 2:1.