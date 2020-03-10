Франция
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Во Франции решили проводить все матчи Лиги 1 и Лиги 2 без зрителей
Этот запрет будет действовать до 15 апреля
Во Франции решили проводить все матчи Лиги 1 и Лиги 2 без зрителей. Эта мера направлена на борьбу с распространением коронавируса. Она будет действовать минимум до 15 апреля.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране.
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