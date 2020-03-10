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СМИ: Мбаппе сдал тест на коронавирус - француз уже несколько дней не тренировался (обновлено)
Результаты должны быть завтра утром
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе был вынужден пройти тест на коронавирус. Об этом передает L’Équipe.
Француз не тренировался на протяжении несколько дней из-за болезни. Ранее у него было диагностированы инфекция горла и лихорадка.
Из-за вспышки коронавируса Мбаппе прошел тест на опасную болезнь. По данным французского издания, результаты должны появиться уже завтрашнем утром.
Отметим, что завтра "ПСЖ" сыграет против "Боруссии". У Мбаппе не очень много шансов сыграть в этом матче.
Обновление: Как информирует TF1, результат теста негативный.