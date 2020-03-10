СМИ: Мбаппе сдал тест на коронавирус - француз уже несколько дней не тренировался (обновлено)

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе был вынужден пройти тест на коронавирус. Об этом передает L’Équipe.

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Француз не тренировался на протяжении несколько дней из-за болезни. Ранее у него было диагностированы инфекция горла и лихорадка.

Из-за вспышки коронавируса Мбаппе прошел тест на опасную болезнь. По данным французского издания, результаты должны появиться уже завтрашнем утром.

Отметим, что завтра "ПСЖ" сыграет против "Боруссии". У Мбаппе не очень много шансов сыграть в этом матче.

Обновление: Как информирует TF1, результат теста негативный.