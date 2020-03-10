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СМИ: Мбаппе сдал тест на коронавирус - француз уже несколько дней не тренировался (обновлено)

Франция
(1 голосов)

Результаты должны быть завтра утром

СМИ: Мбаппе сдал тест на коронавирус - француз уже несколько дней не тренировался (обновлено)
UA-Футбол
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Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе был вынужден пройти тест на коронавирус. Об этом передает L’Équipe.

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Француз не тренировался на протяжении несколько дней из-за болезни. Ранее у него было диагностированы инфекция горла и лихорадка.

Из-за вспышки коронавируса Мбаппе прошел тест на опасную болезнь. По данным французского издания, результаты должны появиться уже завтрашнем утром.

Отметим, что завтра "ПСЖ" сыграет против "Боруссии". У Мбаппе не очень много шансов сыграть в этом матче.

Обновление: Как информирует TF1, результат теста негативный.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе коронавирус
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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
10.03.2020 в 21:53
Ещё и жирным выделили :) Кому шо, а тут хлебом не корми, хайпануть дай Желтая пресса.
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