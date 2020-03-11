Чудеса менеджмента: как школа ПСЖ приносит пользу всем, кроме самих парижан

Большие футбольные победы достигаются в кабинетах в той же степени, что и на поле. Прежде, чем команда выиграет кубок, ее ведь нужно собрать - зачастую, по крупицам и с разных уголков планеты. Умельцев, способных на такое, в футбольных кругах знают не хуже, чем, собственно, игроков. Да и платят тоже не меньше. Имена Мончи, Луиша Кампуша, Свена Мислинтата знакомы всем, кто хоть немного интересуется трансферами.

Удивительно, что "Пари Сен-Жермен", обладая гигантскими средствами, до сих пор не нанял такого человека для ведения дел. Вместо этого парижане каждое лето переплачивают, совершают странные трансферы и, что не менее важно, не берегут тот ресурс, который имеют под носом.

В текущем сезоне это особенно хорошо видно, ведь почти все главные выпускники школы "ПСЖ" последних пяти лет синхронно вышли на топ-уровень в других клубах. Сегодня им по 20-24 года, у каждого впереди пропасть времени и большой талант, чтобы использовать его с толком. Вратари, защитники, нападающие - наберется целая команда.

И, знаете, чем больше она разрастается, тем сильнее шейхи отдаляются от заветного Кубка чемпионов.

Муса Диаби

Возраст: 20 лет

Позиция: левый вингер

В системе "ПСЖ": 2013-19

Текущий сезон: 25 матча, 5 гола, 5 ассиста за "Байер"

Муса засветился в "ПСЖ" еще летом 2018-го. Во время предсезонных матчей он выглядел сильнее сверстников из молодежки и придумал пару хороших голов, после чего закрепился в основе.

По ходу сезона-2018/19 парень тоже выделялся - забил 4 гола, отдал 7 (!) голевых передач, играл на обоих флангах и при необходимости даже исполнял латераля, закрывая всю бровку. Скорость, дриблинг, смелость, работоспособность - у Диаби есть все. Но в Париже оценили его талант всего в 15 млн евро и продали "Байеру".

Как результат - сегодня Муса основной игрок "Фармацевтов", которые в Бундеслиге идут почти на равных с грозными "Боруссией" и "Баварией". Француз - лучший в "Байере" по обводкам (2.8 за матч) и среди лидеров по ключевым передачам (1.2). Transfermarkt оценивает его стоимость уже в 20 млн евро.

В это же время в "ПСЖ" Неймар пропустил большинство матчей чемпионата, а меняющий его слева Пабло Сарабия, мягко говоря, не впечатляет.

Кристофер Нкунку

Возраст: 22 года

Позиция: атакующий полузащитник

В системе "ПСЖ": 2010-19

Текущий сезон: 33 матчей, 4 гола, 15 ассистов за "РБ Лейпциг"

Большой универсал, который был так хорош, что при всей нелюбви боссов "ПСЖ" к местным игрокам задержался в клубе до 22 лет. Это само по себе почти подвиг.

Нкунку способен сыграть в центре поля, под форвардом и на флангах атаки. В прошлом сезоне Томас Тухель закрывал с его помощью любые дыры в составе, благодаря чему Крис наиграл в чемпионате 22 матча, забив 3 гола. После провала Леандро Паредеса продавать такого игрока было безумием, но Париж это сделал. "РБ Лейпцигу" пришлось заплатить всего-то 13 млн.

В Германии Нкунку нашли оптимальную позицию, и он заблистал в полную мощь. В недавней игре против "Шальке" Крис сделал 4 (!) ассиста, а всего в Бундеслиге у него их уже 14 - это третий показатель после Джейдона Санчо и Томаса Мюллера. Кроме того, француз лучший в немецком первенстве по пасам под удар (2.8).

Всего за полгода цена Нкунку выросла с 13 до 22 млн. А "ПСЖ" в это время оттягивает назад Анхеля Ди Марию, а то больше некому связывать атаку с полузащитой.

Дан-Аксель Загаду

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный защитник

В системе "ПСЖ": 2011-17

Текущий сезон: 19 матчей, 1 гол, 1 ассист за "Боруссию Дортмунд"

Этого гиганта (196 см) "Боруссия" выцепила прямиком из школы "ПСЖ" - скауты "Шмелей" убедили Акселя, что в Париже таких, как он, все равно не ценят. И ведь не соврали.

В Дортмунде Загаду обжился не сразу, но в итоге дорогу в основу себе проложил. Текущий сезон француз может записать себе в актив - начиная с конца ноября, он постоянно выходит в старте, уверенно снимает весь второй этаж (2.5 за матч) и хорош при выносах (2.7). Вдобавок недавно Аксель еще и забил победный гол в ворота "Вердера".

А вот "ПСЖ" впервые в истории клуба пропустил 18 голов к середине февраля. Тиаго Силва постарел, Маркиньос вынужденно играет опорного хава, а Пренель Кимпембе слабоват для центра - не зря же в юношеских командах его наигрывали слева. Чтобы решить проблему, Париж торгует Калиду Кулибали, который обойдется клубу в 100 млн.

Жонатан Иконе

Возраст: 21 год

Позиция: атакующий полузащитник

В системе "ПСЖ": 2010-18

Текущий сезон: 36 матча, 4 гола, 7 ассистов за "Лилль"

Один из лучших плеймейкеров нынешней Лиги 1 достался "Лиллю" всего за 5 млн евро - настолько в него не верили в Париже.

На "Пьер Моруа", однако, Иконе доказал, что его удар, дриблинг и видение поля способны делать разницу на любом уровне. Прошлый чемпионат Жонатан закончил с 10 ассистами, а в текущем, несмотря на все проблемы "Догов", отдал уже 6 голевых и входит в пятерку лучших ассистентов Лиги 1. Кроме того, Иконе еще и финтит на уровне Мбаппе (2.5).

Еще прошлой осенью прогресс Жонатана отметил Дидье Дешам, позвав в сборную. Парень шанс использовал, сыграл 4 матча и забил дебютный гол - в ворота Албании. Этот факт резко повысил его цену на рынке с 15 до 30 млн евро.

Тем временем в "ПСЖ", повторимся, жуткий дефицит кадров в полузащите, из-за чего контролем мяча занимаются номинальные вингеры.

Мик Меньян

Возраст: 24 года

Позиция: вратарь

В системе "ПСЖ": 2008-15

Текущий сезон: 37 матчей, 13 сухих за "Лилль"

Уроженца Гвианы "ПСЖ" спихнул в "Лилль" всего за миллион евро - за ненадобностью. В клубе делали ставку на его сверстника Альфонса Ареоля. Мика же всерьез даже не рассматривали.

И что получилось? Начиная с лета 2018-го, Меньян отразил 6 пенальти из 15 в чемпионате, а сэйвы делает на уровне Кейлора Наваса (2.1). Его цена сейчас 22 млн евро, он регулярно вызывается в сборную Франции как третий вратарь, а летом Мика торговал "Манчестер Юнайтед", но на роль запасного за Де Хеа он резонно не согласился.

Ворота "ПСЖ" после продажи Меньяна защищали Сальваторе Сиригу, Кевин Трапп, Альфонс Ареоля, Кейлор Навас и даже полувековой Джиджи Буффон, но никто из них не продержался хотя бы два года…

Одсонн Эдуар

Возраст: 22 года

Позиция: центрфорвард

В системе "ПСЖ": 2011-18

Текущий сезон: 45 матча, 27 голов, 19 ассистов за "Селтик"

Эдуара спихнули в Шотландию после того, как в аренде в "Тулузе" он устроил стрельбу на улице вместе с друзьями и получил условный срок. В "ПСЖ" сочли парня неисправимым, и опять оказались неправы.

На то, чтобы привести себя в порядок, Одсонну понадобился год, а уже в текущем сезоне он буквально разрывает шотландскую лигу. Почти никто не сомневается, что по итогам чемпионата именно француз будет назван ее лучшим игроком и отправится куда-то в АПЛ - там его уже хотят видеть полдюжины клубов.

В это же время "ПСЖ" силой удерживает Эдинсона Кавани, который даже не делает вид, что старается, поскольку альтернатив Мауро Икарди на позиции центрфорварда у команды не осталось.

Кингсли Коман

Возраст: 23 года

Позиция: правый вингер

В системе "ПСЖ": 2005-14

Текущий сезон: 24 матча, 5 голов, 5 ассистов за "Баварию"

Ну и напоследок, что называется, хрестоматийный персонаж - с него, собственно, и начался большой исход молодежи из Парижа.

Коман прослыл главным талантом академии "ПСЖ" и лидером его молодежки, когда отказался подписывать с клубом профессиональный контракт. Дело в том, что пока боссы Парижа жевали сопли, с его родителями плодотворно поработали представители "Ювентуса", куда парень в итоге и отправился.

Да, Коман подвержен травмам и пропускает многовато матчей. Но когда он таки набирает форму, то даже просто догнать его под силу редкому защитнику. 2.9 обводок за матч в текущей Бундеслиге - лучшее тому доказательство.

А теперь вспомните, сколько фланговых игроков после ухода Кингсли приобрел "ПСЖ" и на какую сумму? Пабло Сарабия за 18 млн, Хесе за 25, Гонсалу Гедеш за 30, Лукас Моура за 40, Неймар с Мбаппе за 400 - это так, только навскидку.