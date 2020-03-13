Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Лига 1 также остановлена
Чемпионат Франции не порадует болельщиков в ближайшее время…
Во Франции приостановили Лигу 1 и Лигу 2 на неопределенный срок. Совет директоров французской Профессиональной футбольной лиги на сегодняшнем экстренном заседании объявил о приостановке первенств в связи с пандемией коронавируса.
Чемпионаты прерваны начиная с сегодняшнего дня на неопределенный срок. Соответственно, матчи 29-го тура Лиги 1 также не состоятся.
Ранее были отменены матчи всех турниров под эгидой Федерации футбола Франции.
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