Официально: Лига 1 также остановлена

Во Франции приостановили Лигу 1 и Лигу 2 на неопределенный срок. Совет директоров французской Профессиональной футбольной лиги на сегодняшнем экстренном заседании объявил о приостановке первенств в связи с пандемией коронавируса.

Чемпионаты прерваны начиная с сегодняшнего дня на неопределенный срок. Соответственно, матчи 29-го тура Лиги 1 также не состоятся.

Ранее были отменены матчи всех турниров под эгидой Федерации футбола Франции.