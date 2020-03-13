Франция
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Руководство ПСЖ отменило тренировки
Парижане решили приберечь своих игроков
Тренировки "Пари Сен-Жермен" отменены после приостановки чемпионата Франции из-за коронавируса. Об этом сообщает France Football.
Как пишет источник, всем футболистам "ПСЖ", в том числе и молодёжной команде, велели оставаться дома, а тренировочный центр был закрыт.
О приостановке Лиги 1 и Лиги 2 стало известно сегодня, 13 марта.
В настоящий момент среди топ-5 европейских лиг были приостановлены все чемпионаты, кроме немецкой Бундеслиги.
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