Руководство ПСЖ отменило тренировки

Тренировки "Пари Сен-Жермен" отменены после приостановки чемпионата Франции из-за коронавируса. Об этом сообщает France Football.

Как пишет источник, всем футболистам "ПСЖ", в том числе и молодёжной команде, велели оставаться дома, а тренировочный центр был закрыт.

О приостановке Лиги 1 и Лиги 2 стало известно сегодня, 13 марта.

В настоящий момент среди топ-5 европейских лиг были приостановлены все чемпионаты, кроме немецкой Бундеслиги.