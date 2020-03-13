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Руководство ПСЖ отменило тренировки

Франция
(1 голосов)

Парижане решили приберечь своих игроков

Руководство ПСЖ отменило тренировки
Новина українською

Тренировки "Пари Сен-Жермен" отменены после приостановки чемпионата Франции из-за коронавируса. Об этом сообщает France Football.

Как пишет источник, всем футболистам "ПСЖ", в том числе и молодёжной команде, велели оставаться дома, а тренировочный центр был закрыт.

О приостановке Лиги 1 и Лиги 2 стало известно сегодня, 13 марта.

В настоящий момент среди топ-5 европейских лиг были приостановлены все чемпионаты, кроме немецкой Бундеслиги.

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В статье: Лига 1 ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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