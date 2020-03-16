Тьяго Силва: Будьте ответственными, чтобы остановить распространение коронавируса

Защитник "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Бразилии Тьяго Силва призвал болельщиков серьёзно отнестись к пандемии коронавирусной инфекции.

"Соблюдайте инструкции и сражайтесь вместе против коронавируса. Регулярно мойте руки, пользуйтесь одноразовыми салфетками, не пожимайте рук, кашляйте в локоть.

Будьте ответственными, чтобы остановить распространение коронавируса. Держите дистанцию. Защитите себя и окружающих", — написал Силва на своей странице в "Твиттере".

Напомним, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 6,5 тыс. человек.