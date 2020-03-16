ПСЖ может подписать Мареза, однако горожане установили серьезную цену на вингера

Крайне вероятно, что этим летом Рияд Марез отправится покорять чемпионат Франции в составе "ПСЖ". Информацию об этом передает Goal.

Главная причина такого решения алжирца - ситуация "Ман Сити" с исключением из Лиги Чемпионов. Он хочет играть в главном еврокубке, а потому и готов сменить команду.

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"ПСЖ" - один из главных претендентов, который может выплатить сумму отступных алжирца. "Горожане" требуют за него порядка 80 миллионов фунтов стерлингов.

На данный момент, Марез провел за "горожан" 38 матчей в этом сезоне и забил 7 голов.