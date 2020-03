Фабрегас: Поскольку жена пока не хочет больше детей, какие сериалы порекомендуете?

Полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас попросил фанатов в Твиттере посоветовать ему несколько сериалов – 32-летний испанский исполнитель, как и многие другие футболисты, сейчас вынужден находиться дома из-за пандемии коронавируса.

Читайте также42-летняя мать пятерых детей, которой Фабрегас сделал предложение. ФОТО

Since we have to stay at home for some time and my wife doesn’t allow me to have more kids (for now), what series do you guys recommend that have more than 4 seasons at least? @firstLadyD4 ????