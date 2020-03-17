  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Фабрегас: Поскольку жена пока не хочет больше детей, какие сериалы порекомендуете?
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фабрегас: Поскольку жена пока не хочет больше детей, какие сериалы порекомендуете?

Франция
(1 голосов)

Сеск обратился к болельщикам во время карантина

Фабрегас: Поскольку жена пока не хочет больше детей, какие сериалы порекомендуете?
Новина українською

Полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас попросил фанатов в Твиттере посоветовать ему несколько сериалов – 32-летний испанский исполнитель, как и многие другие футболисты, сейчас вынужден находиться дома из-за пандемии коронавируса.

"Поскольку нам нужно некоторое время оставаться дома, а моя жена не позволяет мне заводить больше детей (пока), какие сериалы вы, ребята, порекомендуете? Интересуют те, которые длятся больше 4 сезонов".

Читайте также42-летняя мать пятерых детей, которой Фабрегас сделал предложение. ФОТО

В текущем сезоне Сеск помог "Монако" в 22 матчах во всех турнирах (3 результативные передачи). Французский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1. В 28 встречах команда Роберта Морено набрала 40 очков.

Читайте такжеФабрегас: Бог дал мне талант, но обделил физическими данными
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сеск Фабрегас коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...