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Вынужденная мера: Французский клуб временно приостановил выплату зарплаты игрокам
Интересно, сколько клубов будут поступать так же?
Французский "Лион" временно приостановил выплату зарплаты персоналу и футболистам своего клуба. Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива.
Всему виной коронавирус, из-за которого "встали" все топ чемпионаты. Остается неизвестным, сколько продлится данная мера, так как точная дата восстановления турнирова не сообщается.
Compte tenu des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19, l’Olympique Lyonnais informe avoir mis l’ensemble de son personnel sportif en chômage partiel jusqu’à nouvel ordre. https://t.co/ujSNRywsBN— Olympique Lyonnais (@OL) March 18, 2020
Ранее сообщалось, что "Боруссия М" сократила выплаты своим игрокам.