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Вынужденная мера: Французский клуб временно приостановил выплату зарплаты игрокам

Франция
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Интересно, сколько клубов будут поступать так же?

Вынужденная мера: Французский клуб временно приостановил выплату зарплаты игрокам
UA-Футбол
Новина українською

Французский "Лион" временно приостановил выплату зарплаты персоналу и футболистам своего клуба. Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива.

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Всему виной коронавирус, из-за которого "встали" все топ чемпионаты. Остается неизвестным, сколько продлится данная мера, так как точная дата восстановления турнирова не сообщается.

Ранее сообщалось, что "Боруссия М" сократила выплаты своим игрокам.

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В статье: Лион коронавирус
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