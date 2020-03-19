Икарди летом покинет ПСЖ. Проблема не в игроке, а в тренере и самом клубе

У аренды футболиста с правом выкупа всего один показатель успешности - активация опции этого самого выкупа.

Если же спустя полгода после заключения сделки в прессе ползут слухи, мол, арендованный начнет новый сезон в другом месте, а его агент вместо конкретики льет воду в интервью, тогда понятно - сотрудничество не заладилось и, соответственно, выкупа никакого не будет.

Жаль, ведь начиналось все реально хорошо. Мауро Икарди, правда, пропустил месяц после переезда в Париж, но затем набрал форму и забил много красивых голов.

С октября по декабрь 2019-го аргентинец девять раз поражал ворота в чемпионате Франции и еще пять - в Лиге чемпионов, задвинув в глубокий запас лучшего бомбардира в истории ПСЖ Эдинсона Кавани, Уругваец в отместку вообще бросил играть и в январе заключил предварительный контракт с "Атлетико", добиваясь скорейшего ухода, но клуб его не отпустил.

С одной стороны, налицо желание иметь опытного резервного форварда в свете борьбы в нескольких турнирах сразу. С другой - Икарди к концу января перестал удовлетворять тренерский штаб парижан.

Главное, прямой вины Мауро в случившемся нет. ПСЖ годами играл по схеме 4-3-3 с единственным ярко выраженным центрфорвардом и двумя вингерами, которые обслуживали его с флангов. В 2012-16 годах стержневым исполнителем был Златан, затем на освободившуюся позицию передвинулся Кавани. У Икарди были все шансы стать преемником Эль Матадора, и, кажется, он сам желал такой судьбы, однако в дело вмешался Мбаппе.

В конце минувшего сезона Килиан прямо на церемонии награждения лучших игроков Лиги 1 выпалил, что хочет больших полномочий в ПСЖ. Шумиха поднялась будь здоров - пресса не смолкала неделю, рисуя сцены мордобоя Килиана с Неймаром прямо в раздевалке. Но на практике все оказалось проще: чемпион мира желал перевода в центр, откуда он мог бы чаще угрожать воротам и забивать голы.

При этом, играть классического центрфорварда и много играть спиной к воротам Килиан не умеет. Он привык действовать в оттяжке и врываться в штрафную из флангов, что делать куда проще, если в центре большой парень стягивает 1-2 игроков на себя. А это уже получаются вовсе не те 4-3-3, на которые подписывался Икарди.

У Томаса Тухеля не было выбора - в ПСЖ тренеры в эпоху шейхов не больше, чем обслуга для суперзвезд. Поэтому к декабрю, когда Неймар вернулся в строй после травмы, Париж послушно перестроился на нечто вроде 4-2-4 с гигантскими полномочиями для бразильца и Мбаппе.

От Икарди в новой формации требовалось не столько забивать, сколько уводить защитников и создавать пространство для рывков партнеров из глубины. Тухель на пресс-конференциях называл это "работой на команду". На практике для Мауро новая схема вылилась в три гола за 2,5 месяца и всего 8,5 передач в среднем за игру.

Икарди и в "Интере" не особо отходил в глубину в поисках мяча, но на "Сан Сиро" все же делал по 15-20 пасов за 90 минут. В ПСЖ его влияние на игру стало так мизерно, что порой казалось, будто Париж играет вдесятером.

Почувствовав это Мауро захандрил, и Тухель в феврале вернулся к кандидатуре Кавани. Немец даже объявил на одной из пресс-конференций, мол, пришло время Эдинсона, похвалив его работу на тренировках. Однако Матадор тоже не смог найти себя в новой игровой модели парижан. Он трижды выходил в старте в февральских матчах Лиги 1, но забил в них лишь 1 из 12 командных голов.

То есть, проблема по большому счету не индивидуальная, а комплексная. Этот ПСЖ не ориентирован на создание моментов для центрфорвардов. Напротив, "девятка" в Париже должна помогать забивать другим - в первую очередь, Мбаппе и Неймару.

Теоретически Икарди мог попробовать себя в новой роли. Он, конечно, не Златан Ибрагимович, но в подыгрыше неплох и в Серии А-2016/17 сделал аж восемь результативных передач. Кроме того, Мауро тонко понимает игру и умеет создавать свободные зоны в штрафной.

Другое дело, что это был бы уже не Икарди. Мауро не боец по характеру. Он инфантилен и склонен плодить конфликты себе во вред. И еще он во всем полагается на свою взбалмошную жену, которая вдобавок ведет его дела.

По слухам, Ванда Нара входит в черный список агентов, с которыми запрещено вести переговоры в "Реале" - и именно по этой причине Мауро пару лет назад не оказался на "Бернабеу". Икарди, однако, и дальше всецело доверяет своей второй половинке, которая чередует голые фотосессии со скандальными интервью. Чего стоят хотя бы ее поучения тактике Лучано Спаллетти в эфире итальянского ТВ.

Оказавшись в трудной ситуации в Париже Нара опять ищет ответы в учебнике географии. Если в сентябре она уверяла, что переехать во Францию "ей подсказала женская интуиция", то сегодня Ванда уже "не знает, где Мауро окажется завтра". Более того, она больше не отрицает возможный переезд в Турин, и по слухам даже является его инициатором, хотя еще осенью зарекалась от трансфера в "Ювентус".

Находясь под влиянием такого "агента", Икарди разучился бороться за место под солнцем, предпочитая этому нескончаемые поиски зоны комфорта.

Требования Мауро просты: он - главная звезда, все атаки заточены под него, его место в основе и авторитет в раздевалке не оспариваются. Уровень команды при этом вторичен - в конце концов, Икарди было уютно в кризисном "Интере" середины десятых, который только мечтал о ЛЧ.

Именно поэтому летом Мауро придется уйти из Парижа - здесь свои примадонны, диктующие правила.

Говорят, не попав в стартовый состав на матч против "Боруссии", Икарди разбросал стулья и перестал говорить с партнерами. Такую реакцию легко было предвидеть, но Тухеля, как и боссов ПСЖ, заботят улыбки на лицах совсем других игроков.

Когда летом Мауро уйдет - удерживать его не станут, это точно. Потенциальным покупателям он за эти полгода дал понять, что не разучился забивать, все еще хорош в штрафной и в контригре. С таким резюме варианты точно будут - топовые "девятки" нынче на вес золота.

Что же касается ПСЖ, то тут все сложнее. Парижу нужен центрфорвард, но найти достаточно умного и сильного игрока, который был бы готов жертвовать своими голами ради рекордов Мбаппе с Неймаром, будет проблематично. Гораздо проще было бы уговорить этих двоих чаще заигрывать центра, как это делает Месси с Суаресом в "Барселоне". Но, опять же, для этого ПСЖ нужен тренер, а не обслуга для суперзвезд, как сейчас.