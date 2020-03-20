Тиаго Силва: Мы все боимся того, что сейчас происходит

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва рассказал, что переживает за свое здоровье в условиях пандемии коронавируса. Из-за этого игроку пришлось вернуться в Бразилию.

"Я прибыл в Бразилию в среду. Я в Рио-де-Жанейро на карантине. Ситуация непростая, но человек имеет невероятную способность адаптироваться. Я бы не назвал это отпуском. Это период размышлений. Мы все боимся того, что сейчас происходит. Сложно в таких условиях поддерживать физическую форму. Тренировочные центры закрыты везде, — цитирует SportTV Силву.

После 27 туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу с 68 очками в активе.