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Атлетико ведет переговоры с агентом Кавани

Франция
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Уругваец, скорее всего, продолжит карьеру в Ла Лиге

Атлетико ведет переговоры с агентом Кавани
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По информации AS, форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Игроком интересуется мадридский "Атлетико".

32-летний уругваец заменит Диего Косту, который покинет "матрасников", чтобы перебраться в чемпионат Бразилии.

Сообщается, что "Атлетико" уже начал вести переговоры с агентом Кавани, а сам игрок склоняется именно к переезду в Испанию

В текущем сезоне на счету уругвайца 4 гола и 2 результативные передачи в 14 матчах Лиги 1.

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В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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