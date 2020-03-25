Франция
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Атлетико ведет переговоры с агентом Кавани
Уругваец, скорее всего, продолжит карьеру в Ла Лиге
По информации AS, форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Игроком интересуется мадридский "Атлетико".
32-летний уругваец заменит Диего Косту, который покинет "матрасников", чтобы перебраться в чемпионат Бразилии.
Сообщается, что "Атлетико" уже начал вести переговоры с агентом Кавани, а сам игрок склоняется именно к переезду в Испанию
В текущем сезоне на счету уругвайца 4 гола и 2 результативные передачи в 14 матчах Лиги 1.
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