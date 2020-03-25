Атлетико ведет переговоры с агентом Кавани

По информации AS, форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Игроком интересуется мадридский "Атлетико".

32-летний уругваец заменит Диего Косту, который покинет "матрасников", чтобы перебраться в чемпионат Бразилии.

Сообщается, что "Атлетико" уже начал вести переговоры с агентом Кавани, а сам игрок склоняется именно к переезду в Испанию

В текущем сезоне на счету уругвайца 4 гола и 2 результативные передачи в 14 матчах Лиги 1.