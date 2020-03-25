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Сколько стоит одежда Неймара

Франция
(1 голосов)

Новое видео от Фолстена

Сколько стоит одежда Неймара
UA-Футбол
Новина українською

Всем привет. В своем новом видео Фолстен разобрал по полочкам шмот Неймара, а также рассказал, сколько стоит шмот Неймара в интересном стиле. Надеюсь, вы его оцените.

В этом ролике вы увидите, сколько же бразилец тратит на свой образ и все это во времена большого экономического кризиса и коронавируса.

Приятного просмотра!

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В статье: Неймар Фолстен
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
25.03.2020 в 19:42
Ну как то совсем не интересно,сколько она стоит......
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