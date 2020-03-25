Франция
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Сколько стоит одежда Неймара
Новое видео от Фолстена
Всем привет. В своем новом видео Фолстен разобрал по полочкам шмот Неймара, а также рассказал, сколько стоит шмот Неймара в интересном стиле. Надеюсь, вы его оцените.
В этом ролике вы увидите, сколько же бразилец тратит на свой образ и все это во времена большого экономического кризиса и коронавируса.
Приятного просмотра!
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25.03.2020 в 19:42
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