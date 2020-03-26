Умер Мишель Идальго - он приводил сборную Франции к победе на Евро-1984

Сегодня, в возрасте 87 лет, скончался экс-тренер сборной Франции Мишель Идальго. Об этом сообщила официальная пресс-служба "трехцветных".

Идальго сумел привести французскую сборную к триумфу на домашнем Евро-1984. Это был первый трофей в истории этой команды.

Michel Hidalgo, l'esprit du jeu

Le sélectionneur de l'Équipe de France victorieuse de l'Euro en 1984 s'est éteint jeudi 26 mars 2020 à l'âge de 87 ans pic.twitter.com/He7s95FBHN — Equipe de France (@equipedefrance) March 26, 2020

Всего Идальго восемь лет работал с национальной сборной, после чего возглавил "Марсель", с которым взял три национальных чемпионата.