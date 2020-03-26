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Умер Мишель Идальго - он приводил сборную Франции к победе на Евро-1984

Франция
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Великий французский наставник

Умер Мишель Идальго - он приводил сборную Франции к победе на Евро-1984
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, в возрасте 87 лет, скончался экс-тренер сборной Франции Мишель Идальго. Об этом сообщила официальная пресс-служба "трехцветных".

Идальго сумел привести французскую сборную к триумфу на домашнем Евро-1984. Это был первый трофей в истории этой команды.

Всего Идальго восемь лет работал с национальной сборной, после чего возглавил "Марсель", с которым взял три национальных чемпионата.

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В статье: Франция Мишель Идальго
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