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СМИ: Кулибали все ближе к ПСЖ - французы готовы ему платить 10 миллионов в год

Франция
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Серьезный трансфер для парижан

СМИ: Кулибали все ближе к ПСЖ - французы готовы ему платить 10 миллионов в год
UA-Футбол
Новина українською

Французский "ПСЖ" серьезно настроен на переход Калиду Кулибали. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По его данным, представители парижан уже провели встречу с игроком. Они готовы предложить ему пятилетни контракт, а зарплата сенегальца составит 10 миллионов евро в год. Более того, Калиду также получит бонус за подписание сделки.

В текущем сезоне Кулибали провел 21 матч.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали ПСЖ
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