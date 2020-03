СМИ: Кулибали все ближе к ПСЖ - французы готовы ему платить 10 миллионов в год

Французский "ПСЖ" серьезно настроен на переход Калиду Кулибали. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По его данным, представители парижан уже провели встречу с игроком. Они готовы предложить ему пятилетни контракт, а зарплата сенегальца составит 10 миллионов евро в год. Более того, Калиду также получит бонус за подписание сделки.

#PSG are really interested in Kalidou #Koulibaly. Three weeks ago #Leonardo has talked with his agent (Fali Ramadani). For him is ready a contract until 2025 with a wages of €10M + bonuses. #transfers