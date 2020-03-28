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Canal+ не хочет платить 110 млн евро Лиге 1 по контракту из-за коронавируса

Франция
(2 голосов)

Причина отказа телеканала - уменьшение доходов из-за пандемии

Canal+ не хочет платить 110 млн евро Лиге 1 по контракту из-за коронавируса
Новина українською

L’Equipe сообщает, что телеканал Canal+ отказывается платить 110 миллионов евро по контракту для французской Лиги 1.

По информации источника, что председатель совета директоров Canal+ написал письмо федерации Лиги 1, в котором причиной отказа платить положенную сумму указал уменьшение доходов из-за пандемии коронавируса. Телеканал недополучил значительную денежную часть и у него возникли проблемы с рекламодателями.

Контракт Canal+ с французскими Лигой 1 и Лигой 2 составляет 548 миллионов евро. Деньги от телевизионных прав составляют примерно 36 процентов от всех доходов клубов чемпионата Франции.

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В статье: Лига 1 коронавирус
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Источник:
L’Equipe
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