Canal+ не хочет платить 110 млн евро Лиге 1 по контракту из-за коронавируса

L’Equipe сообщает, что телеканал Canal+ отказывается платить 110 миллионов евро по контракту для французской Лиги 1.

По информации источника, что председатель совета директоров Canal+ написал письмо федерации Лиги 1, в котором причиной отказа платить положенную сумму указал уменьшение доходов из-за пандемии коронавируса. Телеканал недополучил значительную денежную часть и у него возникли проблемы с рекламодателями.

Контракт Canal+ с французскими Лигой 1 и Лигой 2 составляет 548 миллионов евро. Деньги от телевизионных прав составляют примерно 36 процентов от всех доходов клубов чемпионата Франции.