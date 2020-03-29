За что я благодарен Мишелю Идальго. Эпитафия зрителя

Ушел из жизни Мишель Идальго. Для французов это тренер, с которым их сборная впервые выиграла титул. Для меня – человек, изменивший мое футбольное мировоззрение.

Он возглавлял сборную Франции восемь лет, и за это время я мог видеть ее в деле – на чемпионатах мира и Европы – примерно с дюжину раз. В Аргентине-78, где французы лавров не снискали, не выйдя из группы, они еще не могли произвести сильного впечатления. Тем паче, на вчерашнего семиклассника, который, в лучшем случае, тогда страдал глорихантерством.

Совсем другая история была через четыре года в Испании. По демонстрируемой игре Франция была, пожалуй, одним из фаворитов того Мундиаля. Да и за время пути наш мальчик сумел подрасти. Теперь он был уже студентом истфака, успешно "закосившим" от археологической практики на раскопках, ради того чтобы посмотреть Чемпионат мира в полном объеме.

Момент истины для него наступил на стадии полуфиналов. Наши к этому времени уже вылетели, и полагалось определиться с командой, за которую ты будешь болеть в их отсутствие.

Сборную СССР вышибли из седла поляки. Уже этого было достаточно, чтобы болеть против них. Масла в огонь подлил Смолярек. Никогда не забуду, как он издевательски убивал время с мячом возле углового флажка. Тогда такое мы увидели впервые, и оттого оно казалось еще большей мерзостью. Так что победе бравых итальянцев над Польшей радовался скорее поэтому.

Немецкая машина уже к тому времени успела задолбать своей скучной мощью. К тому же, по-хорошему, она должна была вылететь уже после первого группового раунда. На ее месте мог быть обыгравший немцев в личной встрече симпатичный Алжир. Но в решающем туре дружественная Австрия предсказуемо уступила им с приемлемым для себя счетом. Игра была с душком.

Поэтому здесь, прежде всего, собирался болеть против сборной ФРГ. А вышло так, что неистово сопереживал французам – команде Идальго. Это был поистине эпический матч, с несправедливым, по моему мнению, исходом, который поверг меня в состояние депрессии пополам с бессильной злостью. К счастью, в 17 лет это проходит быстро…

Мой дядя Витя, в гостях у которого я смотрел матч, должен был быть разочарован в тот вечер. Равнодушный к футболу, он стоически терпел всю эту свистопляску два с половиной часа. После чего я улегся спать с кислой рожей, едва ли не сквозь зубы пожелав ему спокойной ночи. Ага, для меня она как раз была спокойной!

Дяди давно нет на этом свете, и 26 марта ему исполнилось бы 85 лет. И именно 26 марта ушел в мир иной Мишель Идальго…

Сценарий матча был таков. Уже к середине первого тайма немцы вели в счете, но десять минут спустя Платини с пенальти забил ответный мяч. Вскоре после перерыва вышедшего на замену Баттистона вырубил, нанеся ему тяжелейшую травму, вратарь немцев Шумахер. Голландский арбитр не счел нужным показать ему хотя бы "горчичник".

Перед окончанием основного времени матча немцев от поражения спасла перекладина ворот.

В первом дополнительном тайме французы, казалось бы, дожали их, забив два гола за шесть минут. В обоих принял участие Жиресс.

Но последним доводом Германии стал выход на поле травмированного (!) Румменигге, перед тем, как счет стал 1:3. И именно он вдохновил ее на футбольный подвиг: немцы отыграли эти два мяча в течение девяти минут.

3:3 и серия пенальти – впервые в истории ЧМ. Излишне говорить, на чьей стороне было психологическое преимущество. Тем не менее, победитель определился лишь после шестой попытки каждой из команд. В футбол играли 22 человека, а победили снова немцы. И вопрос лишь в том, должен ли был к этому времени находиться на поле Шумахер, выигравший эту серию.

Тогда для меня, как для отчаянного "германофоба", ответ был однозначным: Францию "убили". Сегодня, с высоты прожитых лет, это вообще не представляется главным. Важнее то, что по ходу пьесы я стал болеть не столько ПРОТИВ, сколько ЗА. Платини, Жиресс, Тигана и компания буквально заставили меня превратиться в пламенного фаната команды Идальго.

Почему это произошло? Наверное, впервые в своей жизни я болел не потому что это команда из моего города или страны. Не потому что был наслышан о каких-то ее игроках. Не из каких-то околофутбольных предпочтений, в конце концов. Меня покорила и очаровала игра этой команды. И это была команда тренера Мишеля Идальго.

Оказывается, в футбол можно играть и так – легко и весело, непринужденно и элегантно, порхать как бабочки и жалить как пчелы (уж извините за заимствование из другого вида спорта). "Мушкетерский" футбол Идальго еще пытался исповедовать его преемник Анри Мишель. А потом мы увидели уже иную Францию. Ну, разве что, отчасти, вспоминается Роже Лемерр на Евро-2000.

Но, признаюсь честно, тогда в финале болел не столько за его команду, сколько против Италии. Которая обломала милых зрительскому сердцу голландцев. Пожалуй, это был второй такой траур: душили-душили, душили-душили… Ну, разумеется, не считая наших 3:4 с Бельгией в 86-м. Та команда Лобановского с тогдашними французами была на равных во всех смыслах этого слова.

Жаке и Дешам выигрывали Кубок мира, но игра их команд такого кайфа не доставляла, она была более прагматичной. Это был триумф тактики, но не раскованный полет фантазии.

А когда та команда Идальго, два года спустя после полуфинальной трагедии, выиграла домашнее Евро, это уже воспринималось, как само собой разумеющееся. Игра ее стала совершеннее (может быть, даже менее яркой), личность Платини приобрела в ней больший удельный вес. Но болел за нее уже больше по привычке – так сказать, исторически. Как и за Аргентину в то время.

Бывают, однако, редкие моменты в жизни, когда ты словно бы наблюдаешь футбол в чистом виде. Это сложно объяснить – можно только прочувствовать лично. Наверное, последним, кто подарил мне эти незабываемые мгновения, был прошлогодний "Аякс". Да, и не пытайтесь пересматривать сегодня тот полуфинал. Для этого нужно было смотреть его тогда – "онлайн".

Спасибо, мсье Идальго! За это нежданное счастье – когда болеешь не за конкретную команду, а за Футбол. В моей жизни Вы были первым, кто его подарил. Ощущение игры, которая возвышает. Царствие небесное…