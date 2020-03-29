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Кейлор Навас потратил 200 тысяч ради возвращение в Коста-Рику

Франция
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Кейлор Навас потратил 200 тысяч ради возвращение в Коста-Рику
Новина українською

Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас вылетел в Коста-Рику вместе с супругой и детьма, сообщает AS.

Кейлор вылетел из Парижа в пятницу вечером. Перелёт на родину обошёлся Кейлору в 200 тысяч долларов.

В ближайшие две недели Навас и его семья будут пребывать дома в самоизоляции.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" отказался отпускать Джермейна Ленса на родину.

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В статье: Кейлор Навас ПСЖ
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