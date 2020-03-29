Франция
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Кейлор Навас потратил 200 тысяч ради возвращение в Коста-Рику
Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас вылетел в Коста-Рику вместе с супругой и детьма, сообщает AS.
Кейлор вылетел из Парижа в пятницу вечером. Перелёт на родину обошёлся Кейлору в 200 тысяч долларов.
В ближайшие две недели Навас и его семья будут пребывать дома в самоизоляции.
Ранее сообщалось, что "Бешикташ" отказался отпускать Джермейна Ленса на родину.
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