ПСЖ интересуется 17-летним игроком Атлетико

"ПСЖ" интересуется полузащитником "Атлетико" Хавьере Серрано, сообщает Goal.com со ссылкой на L'Equipe.

Как пишет источник, руководство парижского клуба впечатлено выступлениями 17-летнего испанца на молодежном уровне и хотят его приобрести.

Серрано — воспитанник "Атлетико". Сообщается, что в контракте полузащитника, который действует до лета 2022 года, прописан пункт об отступных в размере 26 миллионов евро.