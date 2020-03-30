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ПСЖ интересуется 17-летним игроком Атлетико
Трансфер может состояться в ближайшее трансферное окно
"ПСЖ" интересуется полузащитником "Атлетико" Хавьере Серрано, сообщает Goal.com со ссылкой на L'Equipe.
Как пишет источник, руководство парижского клуба впечатлено выступлениями 17-летнего испанца на молодежном уровне и хотят его приобрести.
Серрано — воспитанник "Атлетико". Сообщается, что в контракте полузащитника, который действует до лета 2022 года, прописан пункт об отступных в размере 26 миллионов евро.
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