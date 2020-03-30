ПСЖ может потерять более 200 миллионов, если сезон не возобновится

Французский "ПСЖ" может понести серьезные убытки из-за вспышки коронавируса. Об этом передает L`Equipe.

Китайский вирус привел к остановке практически всего футбола. Из-за этого, парижане могут потерять 215 миллионов евро, в то время как сезонный бюджет составляет 600 миллионов.

Большая часть потерь связанна с приостановкой чемпионата, из-за которой не будут поступать доходы за телетрансляцию. Также теряется сумма, которая поступала после продажи билетов на домашние матчи.

Ранее СМИ сообщали сумму, которая может потерять "Барселона".