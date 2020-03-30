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ПСЖ может потерять более 200 миллионов, если сезон не возобновится
Практически все клубы серьезно пострадают
Французский "ПСЖ" может понести серьезные убытки из-за вспышки коронавируса. Об этом передает L`Equipe.
Китайский вирус привел к остановке практически всего футбола. Из-за этого, парижане могут потерять 215 миллионов евро, в то время как сезонный бюджет составляет 600 миллионов.
Большая часть потерь связанна с приостановкой чемпионата, из-за которой не будут поступать доходы за телетрансляцию. Также теряется сумма, которая поступала после продажи билетов на домашние матчи.
Ранее СМИ сообщали сумму, которая может потерять "Барселона".