Экс-президент Марселя Пап Диуф умер от COVID-19

У сенегальского функционера Папа Диуфа была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, которая вызвала необратимые последствия в организме. Как сообщает портал Teledakar, позавчера, 30 марта, его пытались доставить в госпиталь Ниццы, но состояние Диуфа ухудшилось – самолет так и не покинул сенегальскую землю.

68-летний Диуф руководил "Марселем" в период с 2005 по 2009 год. В последнее время он жил в Сенегале и работал футбольным агентом.

При нем клуб дважды выигрывал серебро Лиги 1 и дважды играл в решающем поединке Кубка Франции.