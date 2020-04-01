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Экс-президент Марселя Пап Диуф умер от COVID-19

Франция
(2 голосов)

Руководил клубом с 2005 по 2009 год

Экс-президент Марселя Пап Диуф умер от COVID-19
Новина українською

У сенегальского функционера Папа Диуфа была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, которая вызвала необратимые последствия в организме. Как сообщает портал Teledakar, позавчера, 30 марта, его пытались доставить в госпиталь Ниццы, но состояние Диуфа ухудшилось – самолет так и не покинул сенегальскую землю.

68-летний Диуф руководил "Марселем" в период с 2005 по 2009 год. В последнее время он жил в Сенегале и работал футбольным агентом.

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При нем клуб дважды выигрывал серебро Лиги 1 и дважды играл в решающем поединке Кубка Франции.

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В статье: Пап Пате Диуф Марсель (Франция) Марсель Олимпик (Марсель) коронавирус
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Источник:
Telekadar

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