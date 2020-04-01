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Мбаппе обратился в полицию из-за использования его имени в рекламе криптовалюты

Франция
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Начато расследование невольного участия Килиана в мошеннической схеме

Мбаппе обратился в полицию из-за использования его имени в рекламе криптовалюты
Новина українською

Форвард национальной сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе обратился в полицию с жалобой на торговцев криптовалютой.

Чемпион мира в составе "триколор" сообщил, что его имя и лицо было использовано в рекламе без согласия самого Мбаппе. По информации французского издания L'Equipe, речь идет о продаже биткоинов.

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В рекламном обращении 21-летний футболист "ПСЖ" якобы рекомендует людям инвестировать в криптовалюты, потому что это сделает их миллионерами буквально в течение нескольких месяцев. Еще 2 года назад на финансовых рынках было зарегистрировано около 1000 жалоб подобного рода.

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В статье: Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж криптовалюта
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