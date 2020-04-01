Менье: Я просто отличное приобретение для любой команды, даже если мне отрежут одну ногу

Защитник "ПСЖ" Тома Менье заявил, что к нему будет повышенный интерес в летнее трансферное окно в связи с тем, что его контракт заканчивается в июне, и он может стать свободным агентом. Также, бельгиец опроверг информацию о том, что может перейти в "Тоттенхэм", "Боруссию Д" или "Интер".

"Летом я могу стать свободным агентом. Учитывая, что я могу достаться любой команде бесплатно, играю на международном уровне за сборную, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА, то я просто отличное приобретение, даже если мне отрежут одну ногу. Клубы не потеряют много, если подпишут меня, и они это знают. Впрочем, я хочу опровергнуть информацию в СМИ и соцсетях. В последнее время меня сватают и в "Боруссию Д", и в "Тоттенхэм", и в "Интер", но дело в том, что я сам хочу остаться в Париже. Правда, пока с этим вариантом ясности нет, — цитирует Goal.com Менье.

Менье выступает за "ПСЖ" с лета 2016 года. На счету 28-летнего бельгийца 1 гол и 2 результативных передачи в 27 матчах за парижскую команду в сезоне-2019/20.