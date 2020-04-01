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Менье: Бесплатный трансфер игрока сборной Бельгии не может быть плохим. Даже если ему отрежут ногу

Франция
(1 голосов)

Вот такое вот самомнение

Менье: Бесплатный трансфер игрока сборной Бельгии не может быть плохим. Даже если ему отрежут ногу
UA-Футбол
Новина українською

Томас Менье, у которого летом заканчивается контракт с "ПСЖ", поделился своими мыслями о будущем.

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"Бесплатный трансфер 28-летнего игрока, который играет за сборную Бельгии, не может быть плохим. Даже если ему отрежут ногу из-за гангрены. Руководство клубов понимает, что не потеряет из-за такого подписания.

Я слышал об интересе со стороны "Борусии" и "Тоттенхэма", но я этого не понимаю. Я бы хотел остаться в Париже, но пока что продвижений по контракту нет", - заявил бельгиец.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Менье успел провести 17 матчей.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Томас Менье ПСЖ
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