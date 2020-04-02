"Может произойти что угодно". Агент Кавани высказался о слухах вокруг его клиента

Агент уругвайского форварда Эдинсона Кавани рассказал о том, где его клиент может продолжить свою карьеру.

"Честно сказать, может произойти, что угодно. Многие топ клубы сейчас заинтересованы в трансфере Эдинсона.

"Наполи"? Они не выходили с нами на связь. Были предложения из Южной Америки, от "Бока Хуниорс", "Фламенго" и "Палмейрас", - приводит слова агента CalcioNapoli1926.it.

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Напомним, что уже летом у Кавани заканчивается контракт с "ПСЖ".