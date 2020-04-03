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Дрогба раскритиковал ученых, предложивших протестировать вакцину от коронавируса на африканцах

Франция
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Дидье не первый, кто критиковал профессоров

Дрогба раскритиковал ученых, предложивших протестировать вакцину от коронавируса на африканцах
Новина українською

Экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба раскритиковал французских ученых, которые предложили протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство защиты от коронавируса на жителях Африки.

Идею выдвинули профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт в эфире французского телеканала LCI.

"Уму непостижимо, как мы все еще терпим это. Африка – это не испытательная лаборатория. Я бы хотел осудить эти унизительные, ошибочные и глубоко расистские слова.

Позвольте нам спастись от этого сумасшедшего вируса, который обрушает мировую экономику и разрушает здоровье населения по всему миру. Не превращайте африканцев в морских свинок! Это просто отвратительно...

Лидеры африканских стран несут ответственность за защиту населения от этих ужасных идей. Да хранит нас Бог!" – написал Дрогба.

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В статье: Дидье Дрогба
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