Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доктор Реймса покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом
Бернар Гонсалес умер в возрасте 60 лет...
Le Parisien сообщает, что врач футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес совершил самоубийство. Доктору было 60 лет.
По информации источника, Гонсалес и его жены заразились коронавирусом и были на самоизоляции дома.
Первым о смерти врача обьявил мэр Реймса Арно Робине. Также глава города отказался раскрывать содержание предсмертной записки Гонсалеса, но сообщил, что Бернар написал, что принял такое фатальное решение из-за того, что заболел коронавирусом.
ФК "Реймс" уже выразил свои соболезнования...
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...