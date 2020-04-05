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Доктор Реймса покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом

Франция
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Бернар Гонсалес умер в возрасте 60 лет...

Доктор Реймса покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом
Новина українською

Le Parisien сообщает, что врач футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес совершил самоубийство. Доктору было 60 лет.

По информации источника, Гонсалес и его жены заразились коронавирусом и были на самоизоляции дома.

Первым о смерти врача обьявил мэр Реймса Арно Робине. Также глава города отказался раскрывать содержание предсмертной записки Гонсалеса, но сообщил, что Бернар написал, что принял такое фатальное решение из-за того, что заболел коронавирусом.

ФК "Реймс" уже выразил свои соболезнования...

Доктор Реймса покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом - изображение 1
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В статье: Реймс (Реймс) коронавирус
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