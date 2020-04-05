Доктор Реймса покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом

Le Parisien сообщает, что врач футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес совершил самоубийство. Доктору было 60 лет.

По информации источника, Гонсалес и его жены заразились коронавирусом и были на самоизоляции дома.

Первым о смерти врача обьявил мэр Реймса Арно Робине. Также глава города отказался раскрывать содержание предсмертной записки Гонсалеса, но сообщил, что Бернар написал, что принял такое фатальное решение из-за того, что заболел коронавирусом.

ФК "Реймс" уже выразил свои соболезнования...