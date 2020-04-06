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Бальде Кейта: Если бы я был президентом Барселоны, то подписал бы Неймара

Франция
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Бальде восхищается Неймаром

Бальде Кейта: Если бы я был президентом Барселоны, то подписал бы Неймара
Новина українською

Форвард французского "Монако" Бальде Кейта прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара в Барселону.

"Я не сомневаюсь, что он отличный игрок и с удивительными возможностями. Он один из тех игроков, которых я больше всего выучил на игровом поле. Мбаппе также очень молод и имеет скорость. Но с мячом у своих ног Неймар не имеет соперника. Если бы я был президентом "Барсы", то бы уже завтра подписал его, — сказал Кейта в интервью El Chiringuito.

Напомним, прошлым летом Неймар был близок к переходу из "ПСЖ" в "Барселону".

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В статье: Неймар Барселона Монако Бальде Кейта ПСЖ Монако (Франция) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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