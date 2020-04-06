Дель Боске: Неймар - трудный мальчик, но он в пятерке лучших футболистов мира

Экс-тренер сборной Испании и "Реала" дал характеристику одному из самых дорогих игроков мира - Неймару.

"Неймар? Он трудный мальчик, мне не кажется, что он хороший пример. Но для справки, я считаю его отличным футболистом.

Сейчас он входит в пятерку лучших футболистов мира. Но он очень много притворяется, пытается обмануть судей. Также, все помнят как он ушел из "Барселоны", - приводит слова испанского наставника Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что в одном из интервью, Дель Боске уверял, что не хотел бы иметь Неймара в своей команде.