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Дель Боске: Неймар - трудный мальчик, но он в пятерке лучших футболистов мира
А если бы не характер и травмы, мог быть и на вершине
Экс-тренер сборной Испании и "Реала" дал характеристику одному из самых дорогих игроков мира - Неймару.
"Неймар? Он трудный мальчик, мне не кажется, что он хороший пример. Но для справки, я считаю его отличным футболистом.
Сейчас он входит в пятерку лучших футболистов мира. Но он очень много притворяется, пытается обмануть судей. Также, все помнят как он ушел из "Барселоны", - приводит слова испанского наставника Mundo Deportivo.
Стоит отметить, что в одном из интервью, Дель Боске уверял, что не хотел бы иметь Неймара в своей команде.