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ПСЖ может выкупить Икарди, несмотря на желание аргентинца вернуться в Италию

Франция
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Цена вопроса - 70 миллионов

ПСЖ может выкупить Икарди, несмотря на желание аргентинца вернуться в Италию
UA-Футбол
Новина українською

Исходя из последних сообщений в зарубежной прессе, Мауро Икарди не намерен оставаться в Париже и хочет вернуться в Италию.

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Однако, последнее слово будет за "ПСЖ". В арендном соглашении есть пункт о возможном выкупе форварда за 70 миллионов евро. По данным Corriere dello Sport, сейчас парижане заинтересованны в данном шаге.

Они хотят удержать Икарди из-за летнего ухода Эдинсона Кавани. Клуб не намерен оставаться без топ нападающего в своем составе.

В текущем сезоне Мауро успел забить 20 голов в 30-ти матчах.

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В статье: Мауро Икарди Интер (Милан) ПСЖ
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