Франция
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ПСЖ может выкупить Икарди, несмотря на желание аргентинца вернуться в Италию
Цена вопроса - 70 миллионов
Исходя из последних сообщений в зарубежной прессе, Мауро Икарди не намерен оставаться в Париже и хочет вернуться в Италию.
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Однако, последнее слово будет за "ПСЖ". В арендном соглашении есть пункт о возможном выкупе форварда за 70 миллионов евро. По данным Corriere dello Sport, сейчас парижане заинтересованны в данном шаге.
Они хотят удержать Икарди из-за летнего ухода Эдинсона Кавани. Клуб не намерен оставаться без топ нападающего в своем составе.
В текущем сезоне Мауро успел забить 20 голов в 30-ти матчах.
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