В ПСЖ уверены, что никто не купит Неймара из-за кризиса – бразилец может потерять половину зарплаты

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар по окончанию сезона может остаться в столице Франции. Руководство французского гранда считает, что из-за финансового кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, ни у одного топ-клуба не будет достаточно средств, чтобы приобрести бразильца, как утверждает Mundo Deportivo.

В то же время, по информации ESPN, зарплату Неймара могут урезать на 50%. Такая рекомендация была дана профсоюзом футболистов Франции после принятия договоренности с Министерством экономики и финансов страны.

Естественно, сократят не только оклад Неймара, но и всех остальных исполнителей. Зарплаты игроков, которые получают от 10 тысяч до 20 тысяч евро в месяц, рекомендовано сократить на 20%, от 20 тысяч до 50 тысяч евро – на 30%, от 50 тысяч до 100 тысяч – на 40%. Случай бразильца – свыше 100 тысяч евро в месяц (50%).

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Неймар зарабатывает в парижском клубе 31,6 млн евро в год, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Неймара в 128 миллионов валюты. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2022 года.