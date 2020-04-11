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L’Equipe составил символическую сборную Лиги 1. Неймар, Мбаппе и Ренату Саншеш в составе
Наставником этой команды выбрали Томаса Тухеля
Все европейские футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса (кроме чемпионата Беларуси).
Французское издание L’Equipe, несмотря на паузу, решило уже составить свою символическую сборную лучших игроков сезона 2019/2020 чемпионата Франции.
Главным тренер: Томас Тухель ("ПСЖ").
Голкипер: Предраг Райкович ("Реймс");
Защитники: Мохамед Симакан ("Страсбур"), Габриэл ("Лилль"), Юнис Абдельхамид, Хассан Камара (оба – "Реймс");
Полузащитники: Ренату Саншеш ("Лилль"), Марко Верратти, Анхель Ди Мария (оба – "ПСЖ");
Форварды: Неймар, Килиан Мбаппе (оба – "ПСЖ"), Виссам Бен-Йеддер ("Монако").
Запасные: вратарь Стив Манданда ("Марсель"), защитники Александер Джику ("Страсбур"), Фету Мауасса ("Ренн"), хавбеки Тежи Саванье ("Монпелье"), Димитри Пайет ("Марсель"), форварды Виктор Осимхен ("Лилль") и Анди Делор ("Монпелье").