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L’Equipe составил символическую сборную Лиги 1. Неймар, Мбаппе и Ренату Саншеш в составе

Франция
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Наставником этой команды выбрали Томаса Тухеля

L’Equipe составил символическую сборную Лиги 1. Неймар, Мбаппе и Ренату Саншеш в составе
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Все европейские футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса (кроме чемпионата Беларуси).

Французское издание L’Equipe, несмотря на паузу, решило уже составить свою символическую сборную лучших игроков сезона 2019/2020 чемпионата Франции.

Главным тренер: Томас Тухель ("ПСЖ").

Голкипер: Предраг Райкович ("Реймс");

Защитники: Мохамед Симакан ("Страсбур"), Габриэл ("Лилль"), Юнис Абдельхамид, Хассан Камара (оба – "Реймс");

Полузащитники: Ренату Саншеш ("Лилль"), Марко Верратти, Анхель Ди Мария (оба – "ПСЖ");

Форварды: Неймар, Килиан Мбаппе (оба – "ПСЖ"), Виссам Бен-Йеддер ("Монако").

Запасные: вратарь Стив Манданда ("Марсель"), защитники Александер Джику ("Страсбур"), Фету Мауасса ("Ренн"), хавбеки Тежи Саванье ("Монпелье"), Димитри Пайет ("Марсель"), форварды Виктор Осимхен ("Лилль") и Анди Делор ("Монпелье").

L’Equipe составил символическую сборную Лиги 1. Неймар, Мбаппе и Ренату Саншеш в составе - изображение 1

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В статье: Лига 1 символическая сборная L’Equipe коронавирус
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Источник:
L’Equipe
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