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Во Франции рассматриваются две вероятные даты возобновления чемпионата

Франция
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Придется ждать лета

Во Франции рассматриваются две вероятные даты возобновления чемпионата
UA-Футбол
Новина українською

Руководство французской футбольной лиги начинает строить планы по возобновлению сезона после коронавируса.

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Как сообщает L`Equipe, Лига 1 продолжится либо 3-го, либо 17-го июня. Приблизительная дата окончания - 25-е июля.

Ранее, портал L`Equipe опубликовал свою сборную сезона.

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В статье: Лига 1 коронавирус
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