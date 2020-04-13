Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Во Франции рассматриваются две вероятные даты возобновления чемпионата
Придется ждать лета
Руководство французской футбольной лиги начинает строить планы по возобновлению сезона после коронавируса.
Как сообщает L`Equipe, Лига 1 продолжится либо 3-го, либо 17-го июня. Приблизительная дата окончания - 25-е июля.
La LFP envisage plusieurs options pour la reprise de la Ligue 1. La plus probable est une reprise du championnat le 17 juin, avec des journées qui s'enchaîneraient tous les trois jours pour une fin de saison le 25 juillet. (@lequipe)— Actu Foot (@ActuFoot_) April 13, 2020
https://t.co/8MLR4xVJJ9 pic.twitter.com/XjNYmMWB6o
Ранее, портал L`Equipe опубликовал свою сборную сезона.