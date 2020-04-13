ПСЖ смирился с уходом четырех игроков летом

Этим летом "ПСЖ", как минимум, покинет четыре игрока. Об этом передает Mundo Deportivo.

Из Парижа уедут Лейвин Курзава, Томас Менье, Эдинсон Кавани и Тьяго Силва. У каждого из четырех заканчивается контракт с французским клубом.

Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" уверено, что Неймар останется в команде.