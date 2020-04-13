Франция
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ПСЖ смирился с уходом четырех игроков летом
Три защитника и лучший бомбардир в истории
Этим летом "ПСЖ", как минимум, покинет четыре игрока. Об этом передает Mundo Deportivo.
Из Парижа уедут Лейвин Курзава, Томас Менье, Эдинсон Кавани и Тьяго Силва. У каждого из четырех заканчивается контракт с французским клубом.
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Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" уверено, что Неймар останется в команде.
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