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ПСЖ смирился с уходом четырех игроков летом

Франция
(1 голосов)

Три защитника и лучший бомбардир в истории

ПСЖ смирился с уходом четырех игроков летом
UA-Футбол
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Этим летом "ПСЖ", как минимум, покинет четыре игрока. Об этом передает Mundo Deportivo.

Из Парижа уедут Лейвин Курзава, Томас Менье, Эдинсон Кавани и Тьяго Силва. У каждого из четырех заканчивается контракт с французским клубом.

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Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" уверено, что Неймар останется в команде.

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В статье: Эдинсон Кавани Тьяго Силва Лейвин Курзава Томас Менье ПСЖ
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