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Кавани не планирует покидать Европу до 2022-го года
Но Париж он точно покинет
Эдинсон Кавани, вместе со своими агентами, продолжает искать варианты для продолжения карьеры. Уже известно, что по окончанию сезона он точно покинет "ПСЖ".
Как сообщает Goal, пока что уругваец не хочет покидать пределы европейского континента до 2022-го года. На связь с ним уже выходили "Бока Хуниорс" и "Фламенго", однако получили отказ.
Отметим, что больше других, контракт с Кавани хочет заключить "Атлетико". Еще зимой они были близки к трансферу, но не получили разрешение от "ПСЖ". Летом "матрасников" уже ничего не остановит.
В текущем сезоне Кавани провел лишь 14 матчей, в которых забил шесть голов. Долгое время он пропустил из-за травмы.