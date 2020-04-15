Кавани не планирует покидать Европу до 2022-го года

Эдинсон Кавани, вместе со своими агентами, продолжает искать варианты для продолжения карьеры. Уже известно, что по окончанию сезона он точно покинет "ПСЖ".

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Как сообщает Goal, пока что уругваец не хочет покидать пределы европейского континента до 2022-го года. На связь с ним уже выходили "Бока Хуниорс" и "Фламенго", однако получили отказ.

Отметим, что больше других, контракт с Кавани хочет заключить "Атлетико". Еще зимой они были близки к трансферу, но не получили разрешение от "ПСЖ". Летом "матрасников" уже ничего не остановит.

В текущем сезоне Кавани провел лишь 14 матчей, в которых забил шесть голов. Долгое время он пропустил из-за травмы.