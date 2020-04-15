ПСЖ хочет получить скидку от Интера для выкупа Икарди

Французский "ПСЖ" готов выкупить контракт Мауро Икарди. Однако лишь при небольшом условии.

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Как сообщает Sky Sports, парижане хотели бы получить от "Интера" небольшую скидку. У них есть возможность выкупа форварда за 70 миллионов евро.

Ранее интерес к Икарди также приписывали клубам из Италии.