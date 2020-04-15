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ПСЖ хочет получить скидку от Интера для выкупа Икарди

Франция
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Тяжелые времена - всем нужна скидка

ПСЖ хочет получить скидку от Интера для выкупа Икарди
UA-Футбол
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Французский "ПСЖ" готов выкупить контракт Мауро Икарди. Однако лишь при небольшом условии.

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Как сообщает Sky Sports, парижане хотели бы получить от "Интера" небольшую скидку. У них есть возможность выкупа форварда за 70 миллионов евро.

Ранее интерес к Икарди также приписывали клубам из Италии.

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В статье: Мауро Икарди Интер (Милан) ПСЖ
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