Франция
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ПСЖ хочет получить скидку от Интера для выкупа Икарди
Тяжелые времена - всем нужна скидка
Французский "ПСЖ" готов выкупить контракт Мауро Икарди. Однако лишь при небольшом условии.
Как сообщает Sky Sports, парижане хотели бы получить от "Интера" небольшую скидку. У них есть возможность выкупа форварда за 70 миллионов евро.
Ранее интерес к Икарди также приписывали клубам из Италии.
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