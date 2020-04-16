Франция
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Отец Неймара: Мой сын сам принимает решения касательно своего будущего
Но отец все равно немного подсказывает
Отец Неймара, который по совместительству его агент, рассказал о будущем своего сына.
"Неймар всегда мечтал играть за "Барселону", с самого детства. Однако сейчас он счастлив в "ПСЖ", вскоре они будут играть в четвертьфинале ЛЧ.
Мой сын всегда сам принимает решение, которые касаются его будущего. Мы же отвечаем за финансовую сторону сделки", - приводит слова Неймара-старшего Mundo Deportivo.
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Ранее сообщалось, что "ПСЖ" уверенно, что смогут сохранить Неймара.
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