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Отец Неймара: Мой сын сам принимает решения касательно своего будущего

Франция
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Но отец все равно немного подсказывает

Отец Неймара: Мой сын сам принимает решения касательно своего будущего
UA-Футбол
Новина українською

Отец Неймара, который по совместительству его агент, рассказал о будущем своего сына.

"Неймар всегда мечтал играть за "Барселону", с самого детства. Однако сейчас он счастлив в "ПСЖ", вскоре они будут играть в четвертьфинале ЛЧ.

Мой сын всегда сам принимает решение, которые касаются его будущего. Мы же отвечаем за финансовую сторону сделки", - приводит слова Неймара-старшего Mundo Deportivo.

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Ранее сообщалось, что "ПСЖ" уверенно, что смогут сохранить Неймара.

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В статье: Неймар Барселона ПСЖ Неймар-старший
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