Дешам: Если бы я тренировал клуб, то взяв бы за основу систему Ювентуса

Главный тренер чемпионов мира, сборной Франции, Дидье Дешам, рассказал о том, какую систему он бы выбрал, если бы работал с клубом.

"Я бы выбрал модель "Ювентуса". Тренировки там проходят на очень высоком уровне и все ради достижения результата. Нельзя говорить, что я бы был как Гвардиола, Кройфф или Сакки. Необходимы конкретные условия для выбора нужной схемы", - заявил французский тренер.

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Ранее Дешам уже работал с клубами, тренируя "Монако" и "Марсель".