  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Дешам: Если бы я тренировал клуб, то взяв бы за основу систему Ювентуса
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дешам: Если бы я тренировал клуб, то взяв бы за основу систему Ювентуса

Франция
(1 голосов)

В свое время француз защищал их цвета

Дешам: Если бы я тренировал клуб, то взяв бы за основу систему Ювентуса
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер чемпионов мира, сборной Франции, Дидье Дешам, рассказал о том, какую систему он бы выбрал, если бы работал с клубом.

"Я бы выбрал модель "Ювентуса". Тренировки там проходят на очень высоком уровне и все ради достижения результата. Нельзя говорить, что я бы был как Гвардиола, Кройфф или Сакки. Необходимы конкретные условия для выбора нужной схемы", - заявил французский тренер.

Читайте такжеЮвентус может пригласить Дешама

Ранее Дешам уже работал с клубами, тренируя "Монако" и "Марсель".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Ювентус (Турин) Дидье Дешам
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...