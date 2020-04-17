Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дешам: Если бы я тренировал клуб, то взяв бы за основу систему Ювентуса
В свое время француз защищал их цвета
Главный тренер чемпионов мира, сборной Франции, Дидье Дешам, рассказал о том, какую систему он бы выбрал, если бы работал с клубом.
"Я бы выбрал модель "Ювентуса". Тренировки там проходят на очень высоком уровне и все ради достижения результата. Нельзя говорить, что я бы был как Гвардиола, Кройфф или Сакки. Необходимы конкретные условия для выбора нужной схемы", - заявил французский тренер.
Читайте такжеЮвентус может пригласить Дешама
Ранее Дешам уже работал с клубами, тренируя "Монако" и "Марсель".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...