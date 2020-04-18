Франция
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Мбаппе – самый быстрый игрок этого сезона
Килиан – единственный, кто развивал скорость в 36 км/ч
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых быстрых игроков нынешнего сезона в топ-5 чемпионатах, согласно данным Le Figaro.
Француз – единственный игрок, разогнавшийся до 36 км/ч. Также в топ-10 вошли 30-летний форвард "Арсенала" Пьер Эмерик-Обамеянг и его ровесник из "Реала" Начо Фернандес (самые возрастные игроки рейтинга), зато Садио Мане и Адама Траора в рейтинг не попали.
- 1. Килиан Мбаппе - 36 км/ч
- 2. Инаки Уильямс - 35.7 км/ч
- 3. Пьер-Эмерик Обамеянг - 35.5 км/ч
- 4. Карим Белларабиi - 35.27 км/ч
- 5. Кайл Уокер - 35.21 км/ч
- 6. Лерой Сане - 35.04 км/ч
- 7. Мохамед Салах - 35 км/ч
- 8. Кингсли Коман - 35 км/ч
- 9. Альваро Одриосола - 34.99 км/ч
- 10. Начо Фернандес - 34.62 км/ч
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