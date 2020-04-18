Мбаппе – самый быстрый игрок этого сезона

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых быстрых игроков нынешнего сезона в топ-5 чемпионатах, согласно данным Le Figaro.

Француз – единственный игрок, разогнавшийся до 36 км/ч. Также в топ-10 вошли 30-летний форвард "Арсенала" Пьер Эмерик-Обамеянг и его ровесник из "Реала" Начо Фернандес (самые возрастные игроки рейтинга), зато Садио Мане и Адама Траора в рейтинг не попали.