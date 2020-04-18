Тухель: Я много сплю и много читаю

Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Томас Тухель рассказал о том, как проводит карантин.

“Это странная ситуация. Я и моя семья чувствуем себя хорошо. Прошло уже пять недель с последнего матча (игра 1/8 Лиги чемпионов с “Боруссией” Дортмунд). Это длительный перерыв, нужно оставаться дисциплинированным и ответственным. Это время – большой вызов для нас, я стараюсь быть спокойным и медитировать. Пользуюсь этим тихим временем, чтобы много спать и много читать.

Мы с тренерским штабом много общаемся между собой и готовим индивидуальные тренировки для футболистов. Сложно то, что мы не знаем, когда это все закончится. Пока мы не говорим с футболистами о тактике.

Мы желаем здоровье Европе и всему мира. Надеюсь, что мы вернемся к матчам и поможем отвлечься людям, которые вынуждены сидеть дома. Футбол – это хороший способ отвлечься.

Важно оставаться спокойным и стараться улыбаться. Это непросто, но возможно, – приводит слова Тухеля официальный сайт “ПСЖ”.