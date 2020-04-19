Президент Нанта считает, что футболисты тоже должны работать и надо продолжать сезон

Президент французского "Нанта" Вальдемар Кита высказался насчет того, что текущий футбольный сезон в Европе должен быть возобновлен.

"Верю, настало время возобновить нормальную жизнь. Некоторые приходится ходить на работу, вставать в пять утра и ехать на метро, чтобы заработать 1200 евро. При этом угроза их безопасности велика.

Почему футболист, окруженный всеми необходимыми мерами предосторожности, не может вернуться к работе? Потому что у него есть привилегии, потому что он живет в своем пузыре? Это нелогично.

Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?" – сказал Вальдемар Кита.