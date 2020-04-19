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Читатели L’Equipe составили сборную Францию всех времен. Зидан, Мбаппе и Платини в составе

Франция
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Дешам попал в сборную в качестве игрока и главного тренера

Читатели L’Equipe составили сборную Францию всех времен. Зидан, Мбаппе и Платини в составе
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L’Equipe опубликовал символическую сборную Франции всех времен. Команду выбирали читатели французского издания. Фанаты выбирали игрока на каждую позицию из 4 вариантов.

Состав символической сборной Франции всех времен:

Голкипер: Фабьен Бартез,

Защитники: Биксант Лизаразю, Марсель Десайи, Лоран Блан, Лилиан Тюрам

Полузащитники: Патрик Виейра, Дидье Дешам, Мишель Платини, Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе.

Форвард: Тьерри Анри

Главный тренер: Дидье Дешам (примечательно, что 51-летний француз попал в сборную и в качестве игрока, и в качестве тренера).

Вашему вниманию французская сборная по футболу всех времен

Читатели L’Equipe составили сборную Францию всех времен. Зидан, Мбаппе и Платини в составе - изображение 1
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В статье: Лоран Блан Мишель Платини Дидье Дешам Зинедин Зидан Тьерри Анри Фабьен Бартез Партик Виейра Биксант Лизаразю Лилиан Тюрам Марсель Десайи Килиан Мбаппе L’Equipe
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Источник:
L’Equipe
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