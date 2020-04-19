Читатели L’Equipe составили сборную Францию всех времен. Зидан, Мбаппе и Платини в составе

L’Equipe опубликовал символическую сборную Франции всех времен. Команду выбирали читатели французского издания. Фанаты выбирали игрока на каждую позицию из 4 вариантов.

Состав символической сборной Франции всех времен:

Голкипер: Фабьен Бартез,

Защитники: Биксант Лизаразю, Марсель Десайи, Лоран Блан, Лилиан Тюрам

Полузащитники: Патрик Виейра, Дидье Дешам, Мишель Платини, Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе.

Форвард: Тьерри Анри

Главный тренер: Дидье Дешам (примечательно, что 51-летний француз попал в сборную и в качестве игрока, и в качестве тренера).

Вашему вниманию французская сборная по футболу всех времен