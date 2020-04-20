ПСЖ хочет выкупить Мауро Икарди у Интера

Руководство "ПСЖ" планирует выкупить у "Интера" форварда Мауро Икарди, чтобы использовать его в последующей сделке, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас 27-летний Икарди выступает в составе парижской команды на правах аренды. "Интер" не заинтересован в услугах аргентинца, однако тот хочет вернуться в чемпионат Италии. "ПСЖ" планирует выкупить Икарди у "нерадзурри" за 70 миллионов евро, а затем обменять его на двух игроков "Ювентуса" — защитника Алекса Сандру и полузащитника Миралема Пьянича.

На счету Икарди 20 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за "ПСЖ" в сезоне-2019/20.