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ПСЖ хочет выкупить Мауро Икарди у Интера

Франция
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Парижане планируют использовать игрока в дальнейшей сделке

ПСЖ хочет выкупить Мауро Икарди у Интера
Новина українською

Руководство "ПСЖ" планирует выкупить у "Интера" форварда Мауро Икарди, чтобы использовать его в последующей сделке, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас 27-летний Икарди выступает в составе парижской команды на правах аренды. "Интер" не заинтересован в услугах аргентинца, однако тот хочет вернуться в чемпионат Италии. "ПСЖ" планирует выкупить Икарди у "нерадзурри" за 70 миллионов евро, а затем обменять его на двух игроков "Ювентуса" — защитника Алекса Сандру и полузащитника Миралема Пьянича.

На счету Икарди 20 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за "ПСЖ" в сезоне-2019/20.

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В статье: Ювентус (Турин) Мауро Икарди Интер (Милан) ПСЖ
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