Франция
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Чемпионат Франции может возобновиться 17 июня
Такое заявление опубликовал президиум Совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции
Президиум Совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) опубликовал возможный вариант возобновления чемпионата страны, сообщается на официальном сайте LFP.
По этому варианту мачи Лиги 1 и Лиги 2 возобновятся 17 июня и закончатся 25 июля. Сезон-2020/21 должен начатся 22 и 23 августа.
На данный момент LFP ожидает начало процедуры по снятию режима самоизоляции во Франции и, в частности, условий, при которых матчи могут проводиться без зрителей.
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