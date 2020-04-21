ПСЖ ищет новых защитников - в списке претендентов два игрока

Руководство "ПСЖ" ищет варианты усиления защитной линии. Об этом сообщают сразу несколько источников.

Один из главных претендентов - Ашраф Хакими. Неизвестно, готов ли его отпустить "Реал", а потому за талантливого фул-бэка придется серьезно выложиться.

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Также парижан заинтересовал Дэнни Роуз. Левый защитник не понадобился Моуриньо и он был отправлен в "Ньюкасл". Потому проблем с его покупкой быть не должно.

Ранее сообщалось, что также "ПСЖ" готов подписать двух полузащитников.