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ПСЖ ищет новых защитников - в списке претендентов два игрока

Франция
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Придется серьезно потратиться

ПСЖ ищет новых защитников - в списке претендентов два игрока
UA-Футбол
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Руководство "ПСЖ" ищет варианты усиления защитной линии. Об этом сообщают сразу несколько источников.

Один из главных претендентов - Ашраф Хакими. Неизвестно, готов ли его отпустить "Реал", а потому за талантливого фул-бэка придется серьезно выложиться.

Читайте такжеСМИ: Реал переподписал Хакими до 2023 года

Также парижан заинтересовал Дэнни Роуз. Левый защитник не понадобился Моуриньо и он был отправлен в "Ньюкасл". Потому проблем с его покупкой быть не должно.

Ранее сообщалось, что также "ПСЖ" готов подписать двух полузащитников.

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В статье: Дэнни Роуз ПСЖ Ашраф Хакими
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